أبرزها القلب والدماغ.. تعرف على الفوائد الصحية للكركم

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بوابة الفجر

الكركم هو نبات عشبي ذو لون أصفر مشرق، موطنه الأصلي جنوب آسيا، ويستخدم الكركم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي في الهند والصين، حيث يُعرف بخصائصه العلاجية العديدة، فهو يتميز بإنه مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة.

كما يحتوي الكركم على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك الكركمين، وهو المركب الرئيسي المسؤول عن العديد من فوائد الكركم الصحية، ونستعرض الآن في هذا المقال بعض من أهم فوائد الكركم للصحة:

مضاد للالتهابات

يعد الكركم أحد أكثر الأعشاب المضادة للالتهابات فعالية، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الالتهاب المرتبط بأمراض مثل التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب، كما يساعد في تخفيف الآم هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

مضاد للأكسدة

هو غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر.

يحسن الهضم

يساعد في تحسين الهضم عن طريق زيادة إنتاج الصفراء وتعزيز حركة الأمعاء، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أعراض الاضطرابات الهضمية مثل التهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي.

كما أثبتت الدراسات على أن الكركم قد يساعد في تخفيف أعراض متلازمة التمثيل الغذائي من حساسية الأنسولين وتراكم الدهون وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

الكركم قد يساعد في حماية الدماغ من الشيخوخة والأمراض، كما يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

يساعد في فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بالشبع.

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