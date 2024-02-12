كل ما تريد معرفته عن النعناع.. الفوائد والأضرار

منوعات
بوابة الفجر

النعناع هو نوع نوع من النباتات وينتمي إلى الفصيلة الشفوية، وقد استخدمه المصريون القدامى والرومان واليونانيون كما أيضا يتم استخدام النعناع في علاج كثير من الأمراض التي يتعرض لها جسم الإنسان.

فوائد النعناع

8 من فوائد زيت النعناع المدعومة علميًا وكيفية استخدامه يجب أن تعرفهاله الكثير من الفوائد ومنها:

يعالج أمراض القولون.

يخفف ألم المعدة.

يساعد على إزالة عسر الهضم.

يقضي على التوتر.

يعمل على تحسين المزاج.

يعالج نزلات البرد.

يساعد على حرق الدهون.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي.

يعمل كمسكن للآلام.

يعمل على مكافحة مرض السرطان.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يساعد على تحسين الذاكرة.

يعمل على تعزيز المناعة وتقويتها.

يعمل على فقدان الوزن.

أضرار النعناع

بالرغم من الفوائد الكثيرة له إلا أنه له بعض الأضرار ومنها حدوث حرقان في المعدة وأيضا حدوث حساسة.

فوائد النعناع أضرار النعناع زراعة النعناع
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين خلال عملية في رفح

أهداف مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم 11-02-2024 في نهائي كأس أمم إفريقيا

نتيجة مباراة ريال مدريد وغيرونا اليوم 10-02-2024 في الدوري الإسباني

"بريمونتادا جديدة".. الأفيال تتوج بالأميرة السمراء بعد الإطاحة بنسور نيجيريا للمرة الثالثة في تاريخها

الأفيال الايفوارية تطيح بالنسور النيجيرية وتتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

"العنابي يتُوّج بطلًا لكأس آسيا 2024 "..شاهد أهداف مباراة قطر والأردن بنهائي كأس أسيا 2024

أهداف مباراة قطر والاردن اليوم 10-02-2024 في نهائي كأس آسيا

"أفيال الكوت فوار تتوج بكأس إفريقيا " شاهد أهداف مباراة الكوت ديفوار و نيجيريا 11-2-2024