“مفعل الان”.. رابط مدرستي الواجبات madrasati الصفحة الرئيسية

رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية madrasati الصفحة الرئيسية، تقف منصة مدرستي كنموذج متميز للتعليم الالكتروني المتطور، فقد تم تصميم هذه المنصة لتكون بمثابة صف دراسي افتراضي يسمح للطلاب بمواصلة تعليمهم بكل سلاسة وفعّالية، من خلال منصة مدرستي تتحول الفصول الدراسية إلى بيئات تعليمة تفاعلية متكاملة بالاستفادة من مزايا المنصة الكبيرة مثل الوصول للمحتوى الدراسية، والمشاركة في الفصول الصفية الافتراضية، وإكمال الواجبات، وأداء الاختبارات، كل ذلك براحة من المنزل، لذلك دعونا نتعرف على طريقة دخول منصة الواجبات مدرستي بحساب مايكروسوفت تيمز.

منصة مدرستي

تبرز منصة مدرستي كنافذة للتعليم عن بعد وبها يمكن الحصول على العديد من الخدمات المميزة وأبرزها حل الواجبات المدرسية، تتيح المنصة ايضا خدمة الواجبات بما يوفر إمكانية الاستعلام عن الواجب وعرضه ومن ثم تقديم للرفع.

ميزة الواجبات المدرسية

الواجبات المقررة للطالب تعتبر جزء من أداة المعلم لغرض تقييم الطلاب، فالواجبات يتم إنشاءها من طرف المعلم بناء على المقررات المسندة له، فتتوفر للطالب أدوات لكي يتم متابعة الواجبات المدرسية المطلوبة وحلها قبل إرسالها مجددا لمساعدة المعلم بوضع التقييمات والدرجات، جدير بالذكر أنه يجب على من يرغب في إستخدام، مدرستي الواجبات، ان يكون مسجل على المنصة والمدرسة ومسند لفصل دراسي، جدير بالاشارة ان الواجبات المذكورة تضاف من قبل المعلمين بشكل يومي تقريبا على المنصة، وللوصول اليها يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي برقم الهوية، في السطور الآتية عبر موقع مصر فايف دوت كوم نربط القارئ بتوضيح كيف تبدو خطوات عرض الواجبات المدرسية وتحريرها قبل إعتمادها للمعلم على نفس المنصة.

كيف يمكنني تسليم الواجبات من مدرستي؟

يمكن معرفة طريقة حل الواجبات عبر منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية;

1-يمكن بدء فتح منصة مدرستي التعليمية من الرابط المرفق هنـــا.

2- يتم العمل على إعتماد بيانات تسجيل الدخول عن طريق مربع مايكروسوفت تيميز اعلى الصفحة.

3-الوصول إلى الواجبات من خلال الضغط على الجدول المدرس أو الواجبات من القائمة الرئيسية، سيتم إعادة توجهيك لصفحة الواجبات المتاحة.

4- ثم النقر على زر حل الواجب، 5- يمكنك الان تقديم الاجابات الكتابة أو رفع ملف حسب متطلبات الواجب المقدم.

6- أخيرا أنقر على زر حفظ، بهذا التسلسل يجب ان يكون الواجب الذي قمت بتعديله قد تم إبتعاثه للمعلم المسؤول عن وضعه بنجاح.

رابط منصة مدرستي الواجبات المرحلة الابتدائية

وضعت وزارة التعليم منصة مدرستي المفعلة للواجبات المدرسية وهي جزء من رحلة التعليمية لكل طالب إبتدائي، من خلال زيارة منصة مدرستي الواجبات من الرابط التالي من هنــــــــــــا وبمجرد فتحها يمكن بدء العثور على الواجبات من قسم الواجبات على الشاشة الرئيسية، قد يكون الواجب مثبت مسبقا، أو قد يتعين عليك البحث عن الواجب المطلوب ضمن خانة البحث المتوفرة، هذا وفي النهاية نتمنى لكم تعليم جيد ونجاح مبهر!