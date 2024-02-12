جميع الأشكال والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2024

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك لعام 2024، ويزداد اهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار فوانيس رمضان 2024 بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها.

وفيما يلي قائمة بأسعار فوانيس رمضان 2024 لجميع الأنواع والأشكال والأحجام:

حسب نوع المادة المصنوعة منها:

فوانيس رمضان الخشبية: تتراوح أسعارها ما بين 100 جنيه إلى 500 جنيه.

فوانيس رمضان البلاستيكية: تتراوح أسعارها ما بين 50 جنيها إلى 200 جنيه.

فوانيس رمضان المعدن: تتراوح أسعارها ما بين 200 جنيه إلى 1000 جنيه.

فوانيس رمضان الكريستال: تتراوح أسعارها ما بين 500 جنيه إلى 5000 جنيه.

حسب الحجم:

فوانيس رمضان الصغيرة: تبدأ أسعارها ما بين 100 جنيه مصري إلى 200 جنيه.

فوانيس رمضان المتوسطة: تتراوح أسعارها ما بين 200 جنيه إلى 500 جنيه.

فوانيس رمضان الكبيرة: تتراوح أسعارها ما بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

حسب التصميم:

فوانيس رمضان الخيامية: تبدأ أسعارها من 210 جنيهات للحجم المتوسط.

فوانيس رمضان الأكريليك: تبدأ أسعارها من 275 جنيها للحجم المتوسط.

فوانيس رمضان للأطفال: تتراوح أسعارها ما بين 120 إلى 200 جنيه.