في السعودية.. استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1445

تحديث استعلام عن المخالفات المروية برقم الهوية 1445، تطوّر السعودية العديد من الخدمات الالكترونية للباحثين عن السرعة والدقة في الإجراءات اليومية، ويسعى الكثير من السائقين إلى معرفة تفاصيل المخالفات المرورية بشكل دقيق، وقد طورت المملكة السعودية نافذة استعلام تتيح لمختلف السائقين من الوقوف على كافة المخالفات المسجلة ضدهم.

لذلك دعونا نستعرض كيف يمكن لرقم الهوية أن يكون مفتاحك للوصول إلى معلومات المخالفات المرورية سواء تلك المخالفات المسجلة بإسمكم أو أحد أفراد اسرتك أو حتى من تشملهم كفالتكم الشخصية.

المخالفات المرورية المملكة السعودية

يمكنكم الوصول إلى رابط منصة أبشر استعلامات المخالفات المرورية، حيث أصبحت نافذة للاطلاع على السجل المروري والوقوف على تفاصيل المخالفات المرورية لكل سائق المسجلة ضده، توفر نافذة الاستعلام آلية بسيطة وسهلة لإستعراض كافة المخالفات المرورية الموجودة في قاعدة بيانات لدى الإدارة العامة للمرور.

طريقة الاستعلام

إذا كنت تبحث عن المخالفات المرورية داخل السعودية، يمكنك إتباع الدليل المقدم لخطوات استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بأسهل طريقة والتي تشمّل:

1-الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية ( أبشر).

2- ثم أدخل رقم الهوية أو رقم تصريح الإقامة ورمز التحقق الكابتشا.

3- اضغط على علامة التبويب” الخدمات الإلكترونية” وانتقل إلى قسم المرور.

4- تحريك المؤشر صوب الاستعلام عن المخالفات المرورية بالنقّر فوقها.

5- أعد إدخال رقم الهوية ورمز التحقق الكابتشا.

6- بمجرد تقديم الطلب سيقوم نظام الاستعلام بعرض أي مخالفة مرورية موجودة مسجلة بإسمك كاملة مع تفاصيلها المحددة.

أبشر

هنا المنصة الرقمية أبشر، بمجرد زيارة أبشر يمكنكم إدخال رقم الهوية، وإتباع خطوات بسيطة الموضحة أعلاه للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمخالفاتكم المرورية، وهي خدمة تقدمها المديرية العامة للامن العام وتضمن الدقة والكفاءة في تتبع سجلكم المروري وإدارته دون عناء.