الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل استهدفت المنازل في رفح

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنازل المأهولة في رفح وما حدث يُنذر بكارثة كبيرة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مدينة رفح أسفرت عن ارتقاء 52 شهيدا وإصابة العشرات، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وطالت الغارات ستّة منازل ومسجدَين، حسب مصادر أمنيّة فلسطينيّة وشهود.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنّه «نفّذ سلسلة غارات ضدّ أهداف في جنوب قطاع غزّة»، مضيفا أنّ الغارات قد انتهت.

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