بعد الزيادة.. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

رفعت شركة «فيليب موريس مصر» أسعار منتجاتها من التبغ المسخن «HEETS» و«TEREA» والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «ميريت» و«مارلبورو» و«L&M» بجميع أنواعها.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن الأسعار معلنة على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code»، الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢٠٢٢، ودَعَت تجار التجزئة إلى الالتزام بالأسعار.

وقال على نفزات كرمان، المدير العام لـ«فيليب موريس مصر والمشرق»، إن الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمى النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية.

وجاءت قائمة أسعار منتجات «فيليب موريس» كالتالى: «عبوة ميريت بأنواعها 85 جنيهًا، ومارلبورو بأنواعها 79 جنيهًا، ومارلبورو كرافتد بأنواعها 69 جنيهًا، و(L&m) بأنواعها 59 جنيهًا للعبوة، وبلغ السعر الرسمى لعبوة التبغ المُسخن (HEETS Selections) بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة».