تردد قناة أجيال الجديد علي النايل سات لمشاهدة أفضل برامج الأطفال

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بوابة الفجر

 تعتبر قناة أجيال من القنوات الفضائية المميزة في الوطن العربي والتي تعمل علي توفير مجموعة مميزة من أفضل البرامج المخصصة للأطفال، وتهتم القناة ببث العديد من البرامج الهادفة للأطفال.

وتعمل القناة علي توفير برامج لتنمية قدرات الأطفال العقلية والذهنية، ولهذا فإنها من القنوات المطلوب ترددها بشكل كبير في الأونة الأخيرة، حيث أنها تساهم فى عملية التربية السليمة للأطفال الصغار وذلك من خلال المحتوى الترفيهي الممتع الذي تقدمه.

ونستعرض تردد قناة أجيال الجديد علي النايل سات لمشاهدة أفضل برامج الأطفال في التالي: 

تردد قناة أجيال الجديد علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أجيال الفضائية: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

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