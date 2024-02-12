تردد قناة كراميش 2024 علي النايل سات وعرب سات

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بوابة الفجر

تعتبر قناة كراميش من القنوات الفضائية المميزة في الوطن العربي والذي يبحث العديد من الأشخاص عن ترددها في الأونة الأخيرة، كما أنها من القنوات القديمة في الوطن العربي والتي أسست عام 2009.

وتهدف القناة إلى تقديم محتوى هادف للأطفال يُساعد على تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، كما تُخاطب قناة كراميش جميع الفئات العمرية من الأطفال، من سن 2 إلى 12 عامًا، ولهذا يسعي العديد من الأباء والأمهات تنزيل القناة من أجل تشغيلها لأطفالهم في المنزل ليكونوا ساكنين.

ونستعرض التردد الخاص بهذه القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات في التالي:

تردد قناة كراميش 2024 علي النايل سات

التردد: 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

 

تردد قناة كراميش 2024 علي عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

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