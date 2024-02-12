تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات وعرب سات 2024

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بوابة الفجر

يبحث الجميع من أنحاء الوطن العربي في الأونة الأخيرة عن تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث أن قناة طيور الجنة من القنوات المهمة في الوطن العربي، والتي تعمل علي نقل محتوي مميز للأطفال، منها برامج وأناشيد وأغاني مسلية كذلك، وكل هذا بشكل مجاني.

كما تتميز القناة بتقديم محتوي غني ومتنوع للأطفال بين البرامج والأغاني الترفيهية، وتهدف القناة إلي تعزيز قيم المجتمع وعاداتة، وفي هذا المقال سنوفر لكم تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

 

تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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