الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة (تفاصيل)

عربي ودولي
عناصر الاحتلال
عناصر الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “يكشف النقاب إنه في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما: ”فرناندو سيمون مرمان (60) - لويس هير (70)".

وأضاف: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير".

وتابع: "قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين".

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