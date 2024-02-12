وائل القباني: لا أملك قناعة بقدرات حسام حسن لتدريب المنتخب ولا يوجد مدرب مصري يصلح



أكد وائل القباني محلل برنامج "+90"، أنه ليس مقتنع بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وخلافة روي فيتوريا المدير الفني السابق.

وتابع القباني خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "غير مقتنع بقدرات حسام حسن التدريبية، ولا يوجد مدرب مصري يصلح للقيادة الفنية للمنتخب الوطني".

وأضاف وائل القباني: "أرى أن المدرب الأجنبي هو الأصلح لقيادة منتخب مصر، رغم فشل فيتوريا، ولكن المدرب الوطني قد لا يتحمل الضغوط، ولكن الأمر يتطلب مساندة حسام حسن في مهمته".