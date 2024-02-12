وائل القباني: لا أملك قناعة بقدرات حسام حسن لتدريب المنتخب ولا يوجد مدرب مصري يصلح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد وائل القباني محلل برنامج "+90"، أنه ليس مقتنع بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وخلافة روي فيتوريا المدير الفني السابق.

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وتابع القباني خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "غير مقتنع بقدرات حسام حسن التدريبية، ولا يوجد مدرب مصري يصلح للقيادة الفنية للمنتخب الوطني".

وأضاف وائل القباني: "أرى أن المدرب الأجنبي هو الأصلح لقيادة منتخب مصر، رغم فشل فيتوريا، ولكن المدرب الوطني قد لا يتحمل الضغوط، ولكن الأمر يتطلب مساندة حسام حسن في مهمته".

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