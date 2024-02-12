الكارديو أم رفع الأثقال؟.. تعرف على أيهما مفيد لخسارة الوزن

تعتبر التمارين المنتظمة ضرورية لفقدان الوزن لأنها تزيد من حرق السعرات الحرارية، وتعزز فقدان الدهون، وتحسن وظيفة التمثيل الغذائي. تساعد التمارين الرياضية على تقليل السعرات الحرارية، وهو أمر ضروري للتخلص من الوزن الزائد.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل التمارين على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة حتى أثناء الراحة.

يعد التمرين أمرًا بالغ الأهمية ولكن عدم ممارسة النوع الصحيح من التمارين قد لا يساعد في تقليل الوزن.

وعندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن الجدل بين أمراض القلب ورفع الأثقال مستمر، كما يوفر كلا الشكلين من التمارين فوائد فريدة ويمكن أن يساهما في إنقاص الوزن بطرق مختلفة.

تمارين الكارديو مفيدة لخسارة الدهون

تشمل تمارين القلب، وهي اختصار لتمارين القلب والأوعية الدموية، أنشطة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع، فضلا عن تمارين القلب ممتازة لحرق السعرات الحرارية، كما يمكن لأنشطة مثل الجري وركوب الدراجات أن تحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، مما يجعلها فعالة لفقدان الوزن.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، قد يتكيف جسمك مع تمارين القلب (الكارديو)، مما يؤدي إلى ثبات في فقدان الوزن، لمواصلة رؤية التقدم، من الضروري تنويع التدريبات الخاصة بك، أو زيادة شدتها، أو دمج أشكال أخرى من التمارين.

يقدم Cardio مجموعة واسعة من الأنشطة للاختيار من بينها، مما يسمح لك بالعثور على التمارين التي تناسب تفضيلاتك ومستوى لياقتك البدنية، سواء كان ذلك الركض في الحديقة، أو السباحة في حوض السباحة، أو ركوب الدراجات على دراجة ثابتة، هناك الكثير من الخيارات لإبقاء تدريباتك ممتعة وجذابة.

أمراض الكارديو يمكن أن تؤدي إلى فقدان العضلات​

يمكن أن تؤدي جلسات القلب الطويلة إلى فقدان العضلات، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بتدريبات القوة. في حين أن تمارين القلب تستهدف في المقام الأول تخزين الدهون للحصول على الطاقة، إلا أنها يمكنها أيضًا تحطيم الأنسجة العضلية، مما قد يعيق عملية التمثيل الغذائي والقوة الإجمالية.