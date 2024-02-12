إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار

منوعات
إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإف

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد السحور والإفطار، يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان، وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام الشهر ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث يمتد الشهر لمدة 30 يومًا.

لذا، يتبقى شهر واحد فقط على حلول شهر رمضان المبارك، سنقدم في مقالنا جميع التفاصيل الدقيقة والواضحة حول مواعيد السحور والإفطار.

بداية شهر رمضان المبارك

يعتبر شهر رمضان كونه الشهر التاسع في السنة القمرية، حيث أنه يأتي مباشرة بعد حلول شهر شعبان، وبعد ذلك يتبعه شهر شوال ويعتبر كونه من أفضل وأهم الأشهر لدى جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث فضله الله عز وجل عن باقي الأشهر، وذلك لأنه يتمثل لكونه أحد أركان الإسلام، ويجب على كل فرد مسلم أن يكون بالصيام شهر رمضان المبارك. 

قد اشارت الحسابات الفلكية بأن شهر رمضان المبارك سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 ويعتبر ذلك اليوم كونه أقل أيام الصيام في عدد الساعات حيث يتمثل عدد الساعات في تلك اليوم 13 ساعة و18 دقيقة فقط. 

قد تم تعيين آخر أيام شهر رمضان المبارك في اليوم الموافق الثلاثاء الموافق اليوم 30 من شهر رمضان ويعتبر كونه أطول أيام شهر رمضان في عدد الساعات وذلك بمدة 14 ساعة و14 دقيقة. 

إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2024

f1545c3e 2e0d 451e b8e4 911b41f9582e e1707677191336
إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار

وفقًا للحسابات الفلكية التي تم تعيينها من قبل معهد الفلك والحسابات الخاصة بهيئة المساحة تتمثل امساكية شهر رمضان المبارك وفقًا لما يلي: 

  • يكون يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة فقط ويكون موعد السحور في الساعة 22:2 هو يكون موعد الامساك في الساعة 22:4.
  • يأتي اليوم الموافق الثلاثاء 12 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة فقط ويكون الموعد الخاص بالسحور في الساعة 22:2 والموعد الخاص للإمساك في الساعة 4:22.
  • يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة فقط ويكون الموعد الخاص بالسحور في الساعة 22:0 والموعد الخاص للإمساك في الساعة 4:20.

وفقًا لما تم تعيينه في المقال فقد تم التأكيد على أنه ينتظر العديد من الأشخاص المسلمين في كافة أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر لأنه يتمثل كونه أحد أهم الأشهر المميزة لدى جميع المسلمين في كافة العالم، حيث أنه يأتي بالخير والبركة على كافة بيوت المسلمين. 

امساكية شهر رمضان 2024 مواعيد السحور والإفطار اقتراب شهر رمضان المبارك السحور والإفطار الحسابات الفلكية أول أيام الشهر الشهر لمدة 30 يوم ا شهر رمضان المبارك
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل| وزارة التموين تُعلن عن اقتراب افتتاح معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات المصرية

رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية عبد العزيز مخيون في "المعلم"

رسائل تهنئة شهر شعبان 2024.. اللهم بارك لنا فيه وبلغنا رمضان

الأكثر قراءة

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة مجانًا عبر موقع النيابة العامة traffic.moi.gov.eg

عاجل|بنك مصر يرفع سعر الفائدة على القروض الشخصية .. تعرف على عائد جميع الشرائح

نتيجة مباراة ريال مدريد وغيرونا اليوم 10-02-2024 في الدوري الإسباني

عاجل| الإسكان تُعلن عن شقق كاملة التشطيب بمساحات مختلفة مناسبة.. لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود

أهداف مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم 11-02-2024 في نهائي كأس أمم إفريقيا

تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات واستمتع بأحدثها بعد عرضها بالسينمات مجانا

عاجل | الحكومة تُعلن عن خطة تطوير العملة المصرية 

"العنابي يتُوّج بطلًا لكأس آسيا 2024 "..شاهد أهداف مباراة قطر والأردن بنهائي كأس أسيا 2024