إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد السحور والإفطار، يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان، وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام الشهر ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث يمتد الشهر لمدة 30 يومًا.

لذا، يتبقى شهر واحد فقط على حلول شهر رمضان المبارك، سنقدم في مقالنا جميع التفاصيل الدقيقة والواضحة حول مواعيد السحور والإفطار.

بداية شهر رمضان المبارك

يعتبر شهر رمضان كونه الشهر التاسع في السنة القمرية، حيث أنه يأتي مباشرة بعد حلول شهر شعبان، وبعد ذلك يتبعه شهر شوال ويعتبر كونه من أفضل وأهم الأشهر لدى جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث فضله الله عز وجل عن باقي الأشهر، وذلك لأنه يتمثل لكونه أحد أركان الإسلام، ويجب على كل فرد مسلم أن يكون بالصيام شهر رمضان المبارك.

قد اشارت الحسابات الفلكية بأن شهر رمضان المبارك سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 ويعتبر ذلك اليوم كونه أقل أيام الصيام في عدد الساعات حيث يتمثل عدد الساعات في تلك اليوم 13 ساعة و18 دقيقة فقط.

قد تم تعيين آخر أيام شهر رمضان المبارك في اليوم الموافق الثلاثاء الموافق اليوم 30 من شهر رمضان ويعتبر كونه أطول أيام شهر رمضان في عدد الساعات وذلك بمدة 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2024

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار

وفقًا للحسابات الفلكية التي تم تعيينها من قبل معهد الفلك والحسابات الخاصة بهيئة المساحة تتمثل امساكية شهر رمضان المبارك وفقًا لما يلي:

يكون يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة فقط ويكون موعد السحور في الساعة 22:2 هو يكون موعد الامساك في الساعة 22:4.

يأتي اليوم الموافق الثلاثاء 12 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة فقط ويكون الموعد الخاص بالسحور في الساعة 22:2 والموعد الخاص للإمساك في الساعة 4:22.

يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس 2023 حيث تتمثل مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة فقط ويكون الموعد الخاص بالسحور في الساعة 22:0 والموعد الخاص للإمساك في الساعة 4:20.

وفقًا لما تم تعيينه في المقال فقد تم التأكيد على أنه ينتظر العديد من الأشخاص المسلمين في كافة أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر لأنه يتمثل كونه أحد أهم الأشهر المميزة لدى جميع المسلمين في كافة العالم، حيث أنه يأتي بالخير والبركة على كافة بيوت المسلمين.