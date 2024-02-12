كيف تساعد حمية المحارب على إنقاص الوزن؟

نظام المحارب الغذائي هو نوع من نظام الصيام المتقطع الذي يدور حول نمط الأكل القائم على العادات الغذائية المفترضة للمحاربين القدامى.

وتم تطوير هذا النظام الغذائي من قبل أوري هوفميكلر، وهو عضو سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، ويجمع بين فترات قلة الأكل والإفراط في تناول الطعام خلال دورة مدتها 24 ساعة.

وتأسس نظام المحارب الغذائي على مبدأ مفاده أن أجسامنا تتكيف بشكل أفضل مع دورات الولائم والمجاعة، مما يعكس الطريقة التي كان أسلافنا يأكلون بها.

مرحلة التقليل من الأكل (20 ساعة)

تتضمن مرحلة قلة الأكل استهلاك كميات صغيرة من الفواكه والخضروات النيئة خلال اليوم، وتتميز هذه المرحلة بكمية محدودة من السعرات الحرارية وتهدف إلى محاكاة فترات الصيام التي عاشها المحاربون القدامى أثناء النهار مع بقائهم نشطين.

مرحلة الإفراط في تناول الطعام (4 ساعات)

تحدث مرحلة الإفراط في تناول الطعام في المساء وتتضمن عادةً وجبة كبيرة ومرضية، وخلال هذا الوقت، يتم تشجيع أتباع حمية المحارب على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية والخضروات، والهدف هو تجديد مخازن الطاقة في الجسم وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.

المرونة الأيضية

يعزز نظام Warrior الغذائي المرونة الأيضية، وقدرة الجسم على التبديل بين حرق الكربوهيدرات والدهون للحصول على الطاقة، وخلال مرحلة قلة الأكل، يعتمد الجسم على الجليكوجين المخزن للحصول على الوقود، وخلال مرحلة الإفراط في تناول الطعام، يتحول إلى حرق الدهون للحصول على الطاقة، ويعتقد أن هذه المرونة تعمل على تحسين الصحة الأيضية بشكل عام.

الفوائد الهرمونية

يمكن لنظام المحارب الغذائي أن يؤثر على مستويات الهرمونات بطريقة قد تكون مفيدة للصحة، كما يمكن أن تؤدي فترات الصيام إلى زيادة مستويات النورإبينفرين وهرمون النمو البشري (HGH)، اللذين يلعبان أدوارًا في حرق الدهون، والحفاظ على العضلات، والصحة الأيضية بشكل عام.

تقييد السعرات الحرارية وإدارة الوزن

من خلال دمج فترات قلة تناول الطعام، قد يؤدي نظام Warrior الغذائي بشكل طبيعي إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية، ويمكن أن يساهم تقييد السعرات الحرارية هذا في إنقاص الوزن وتحسين تكوين الجسم، خاصة عندما يقترن بخيارات غذائية صحية أثناء مرحلة الإفراط في تناول الطعام.

تحسين عملية الهضم

تسمح مرحلة قلة الأكل للجهاز الهضمي بالراحة وقد تعزز عملية الهضم بشكل أفضل، التركيز على الفواكه والخضروات النيئة خلال هذا الوقت يوفر العناصر الغذائية الأساسية بينما يكون لطيفًا على الجهاز الهضمي.

تعزيز الوضوح العقلي

أبلغ بعض الأفراد عن تحسن في الوضوح العقلي والتركيز أثناء فترات الصيام، وقد تؤدي مرحلة قلة الأكل في نظام المحارب إلى تعزيز اليقظة العقلية وزيادة الوظيفة الإدراكية، على الرغم من أن الاستجابات الفردية يمكن أن تختلف.

بعض النصائح التي يجب مراعاتها

قد لا يكون نظام المحارب الغذائي مناسبًا للجميع، حيث يمكن أن تختلف الاستجابات الفردية للصيام، من الضروري الاستماع إلى جسدك وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

وخلال مرحلة نقص الأكل، من الضروري التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الأساسية. تعتبر كفاية المغذيات أمرًا أساسيًا لمنع أوجه القصور، وقد لا تكون مستدامة أو ممتعة للجميع. من المهم اختيار نمط الأكل الذي يتوافق مع التفضيلات الشخصية ونمط الحياة والأهداف طويلة المدى.