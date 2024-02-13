سفير اليابان يؤكد استعداده لمواصلة العمل مع المنظمات ذات الدور المحوري بمصر

وقع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والدكتورة زينب مكي، رئيسة مجلس إدارة جمعية فتيات المستقبل لتنمية المجتمع، عقد منحة لبرنامج المساعدات للمشروعات الأهلية الأساسية للأمن الإنساني (KUSANONE).

وتقدم سفارة اليابان المنحة التي تبلغ 60،000 دولار أمريكي إلى جمعية فتيات المستقبل لتنمية المجتمع لغرض توفير الوصول الآمن إلى المياه للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث المياه وتحسين البيئة المعيشية في العياط بالجيزة.

وسيقوم هذا المشروع بتركيب محطات تنقية المياه في المنطقة بالإضافة إلى توفير دراجات ثلاثية العجلات للتوصيل المنزلي، حيث يعد هذا هو التعاون الأول بين سفارة اليابان وجمعية فتيات المستقبل لتنمية المجتمع.

وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكا عن أمله القوي في أن ينجح المشروع ويرسم البسمة على وجوه الناس في العياط.

كما أشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى ال 30 لمنح اليابان للمشاريع الاهلية الأساسية للأمن الانساني (KUSANONE) في مصر، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية، التي تلعب دورا محوريا في مصر في تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السكان المحليين من خلال تنفيذ "KUSANONE".

وأعربت الدكتوره زينب مكي عن تقديرها العميق لدعم برنامج كوسانوني الياباني والتزامها بالمشروعًً. وقد عبرت عن آمالها في ان يفتح هذا المشروع افاق جديده للتعاون مؤكده على أن يساهم المشروع في تحسين صحة سكان قرى العياط وكذلك تحسين الظروف المعيشيه لهم.

ويقدم برنامج "KUSANONE" دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية، حيث قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، ودعمت 178 مشروعا في جميع أنحاء مصر في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وترحب سفارة اليابان بتلقي الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية لمشاريع جديدة.