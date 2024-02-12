تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال الجديد 2024.. تابع جميع أغاني الأطفال الجديدة، قناة كراميش للأطفال حظيت بإعجاب ورضا كبير من قبل الآباء والأمهات الذين يسعون للعثور على قناة تحافظ على القيم والمعايير الأخلاقية في محتواها، وتبتعد عن المواد غير الآمنة أو المؤذية للأطفال.

تتميز القناة بعرض برامج وأناشيد ترفيهية تهدف إلى تسلية وتثقيف الأطفال بأسلوب مسلٍ وشيق، مما يجعل الآباء يشعرون بالاطمئنان تجاه المحتوى الذي يتابعه أطفالهم.

يعمل الآباء على تشجيع أطفالهم وتحفيزهم لمتابعة قناة كراميش والاستمتاع ببرامجها المفيدة والمسلية. يمكن الاطلاع على تفاصيل تردد القناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات من خلال مقالنا لهذا اليوم.

تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال

أصبحت قناة كراميش للأطفال واحدة من القنوات الفضائية المشهورة والمحبوبة جدًا على مستوى الوطن العربي بأكمله، وذلك لأنها أثبتت بأن محتواها خصص لتعليم الأطفال أخلاق الإسلام والسلوكيات الإيجابية بالإضافة إلى العادات الصحية وغيرها من المعلومات التي تعمل القناة على ترسيخها في أذهان الأطفال الصغار، ولمعرفة البيانات الخاصة بتردد قناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية، تابعوا قراءة السطور الآتية:

بيانات تردد قناة كراميش الفضائية على نايل سات

إذا كنت تريد أن يقضي طفلك أوقاتًا مفيدة ومسلية في آنٍ واحد فيجب عليك تثبيت قناة كراميش الرائعة من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11315 _ 11390

الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش الفضائية على قمر عرب سات

كما يمكن تثبيت تردد هذه القناة المميزة على قمر عرب سات من خلال إدخال معلومات التردد الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كذلك تشفير القناة: مجاني.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ما يبحث عنة العديد من الامهات من خلال محرك البحث العالمي جوجل حول معرفة ترددات قنوات خاصة بالأطفال، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توافرها بشكل كبير ومستمر على مدار السنة وطوال اليوم.