مسلسلات رمضان على الأبواب.. استقبل تردد قناة dmc الجديد 2024، العديد من المشاهدين يبحثون عن تردد قناة دي ام سي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ليتمكنوا من ضبط القناة على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات المميزة التي تقدمها القناة، وخاصة المسلسلات الرمضانية التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

يتوقع أن تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات بمشاركة نجوم الدراما المصرية والعربية، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين من جميع الأعمار. تقوم إدارة القناة بتحديث ترددها، وسوف نقدم التفاصيل حول ذلك في مقالنا هذا، لذا تابعونا.

تردد قناة دي ام سي على نايل سات

الكثير من الاشخاص يتساءلون عن تردد قناة دي ام سي على القمر الصناعي نايل سات، وذلك للاستمتاع بما تقدمه القناة على شاشتها بجودة عالية وبصوت نقي يناسب جميع الاذواق، وذلك ما سنتعرف عليه من التردد التالي:

تردد قناة دي ام سي: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد

يمكن كذلك تنزيل قناة دي ام سي دراما على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة دي ام سي: 12092.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.