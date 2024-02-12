“استقبل الآن “تردد قناة كراميش الجديد 2024، تردد قناة كراميش لعام 2024 يشغل اهتمام الكثيرين، إذ تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تستحوذ على اهتمام الأطفال، وغالبًا ما تكون حاضرة في المنازل بفضل حب الأطفال لها وتعلقهم الشديد بها.

تقدم القناة مجموعة من الأغاني المرحة والمحتوى الترفيهي الآمن، البعيد عن العنف والمحتوى الضار، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تهتم بمحتوى ترفيهي آمن لأطفالها، سنقدم في هذا المقال تفاصيل تردد القناة لتتمكن من ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تقوم قناة كراميش بعرض العديد من الأغاني منها سوسو غلطت يا حرام؛ يا أحفادي للمغنيان وسيم عواد وزينة عواد؛ وأغنية وين الساعة للفنانة زينة عواد؛ وأغنية نطنط للفنانة ريتال عبدالله، هذه هي أشهر الأغاني التي يتم عرضها على قناة كراميش.

تردد قناةKarameesh على النايل سات

نوع ألقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب:رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش على العرب سات

نوع القمر الصناعي:عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز:27500.

الأستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

طريقة تحميل التردد على الريسيفر

لكى يتم تنزيل تردد القناة دون أي مشاكل يجب اتباع الخطوات الآتيه

من جهاز التحكم نختار menu.

ثم نختار القائمة الرئيسية على الشاشة.

الخطوة الثالثة نختار تحميل التردد.

من القائمة الرئيسية نضغط على تثبيت التردد.

ونقوم بإدخال البيانات التي ذكرناها فى الأعلى.

في الخطوة الأخيرة نضغط على بحث ونضغط موافق وسيتم تنزيل القناة.

لقد بدأت قناة كراميش ببث محتواها لأول مرة فى معظم أنحاء الوطن العربي سنة 2009 ونالت إعجاب جماهيري مرتفع حتى وقتنا هذا وذلك لما تقدمه من محتوى ممتع للأطفال ويتم عرض تلك الأغاني طوال الأسبوع دون أي إنقطاع ويتم عرض المحتوى بجودة عالية وتعود القناة لمالكها الرئيسي الأستاذ وسيم عواد ومقرها الرئيسي فى دولتي عمان والأردن.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ما تبحث عنة الأمهات بشكل مستمر من معلومات وترددات لقناة كراميش للأطفال.