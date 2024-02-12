تردد قناة”food Hub” الجديد على النايل سات بجودة عالية HD، قناة Food Hub من بين القنوات المصرية المتخصصة في فنون الطهي، حيث تضم فريقًا من الشيفات المتميزين لتقديم مجموعة متنوعة من برامج الطبخ.

تقدم القناة تشكيلة واسعة من البرامج التي تشمل تقديم أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن المعجنات المتنوعة والحلويات المتنوعة، بالإضافة إلى الأطباق العربية التقليدية.

تردد قناة food Hub

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة تثبيت قناة food Hub على الريسيفر

في البداية نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة. نختار الإعدادات، ثم نضغط على التثبيت اليدوي. ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب. نضغط على كلمة بحث، ننتظر بضع لحظات حتي يتم تحميل القناة على الجهاز. ثم نضغط حفظ وبذلك تكون القناة تم تحميلها ضمن القنوات الآخري.

تردد قناة”food Hub” الجديد على النايل سات بجودة عالية HD

برامج قناة food Hub