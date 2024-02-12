تردد قناة”food Hub” الجديد على النايل سات بجودة عالية HD
تردد قناة”food Hub” الجديد على النايل سات بجودة عالية HD، قناة Food Hub من بين القنوات المصرية المتخصصة في فنون الطهي، حيث تضم فريقًا من الشيفات المتميزين لتقديم مجموعة متنوعة من برامج الطبخ.
تقدم القناة تشكيلة واسعة من البرامج التي تشمل تقديم أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن المعجنات المتنوعة والحلويات المتنوعة، بالإضافة إلى الأطباق العربية التقليدية.
تردد قناة food Hub
- التردد: 10853
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
طريقة تثبيت قناة food Hub على الريسيفر
- في البداية نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة.
- نختار الإعدادات، ثم نضغط على التثبيت اليدوي.
- ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.
- نضغط على كلمة بحث، ننتظر بضع لحظات حتي يتم تحميل القناة على الجهاز.
- ثم نضغط حفظ وبذلك تكون القناة تم تحميلها ضمن القنوات الآخري.
برامج قناة food Hub
- برنامج شيف Hub للشيف إياد رافع، حيث يهتم بتقديم الاكلات السورية وأكلات بلاد الشام المختلفة.
- برنامج ذوق وأحكم للشيف زينب مصطفي، تقدم فيه مجموعة من الأكلات المغربية اللذيذة.
- برنامج هتروح فين للشيف خالد زيدان، يعمل على زيارة المطاعم المختلفة في مختلف الأماكن المميزة.
- برنامج فوود شو للشيف سارة الجندي، تقدم فيه الشيف أطباق مختلفة من جميع دول العالم.
- برنامج عجن وخبز للشيف محمود عطية، يقدم فيه الشيف كل أنواع المعجنات من مختلف دول العالم بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.
- برنامج حلاوة أكلنا للشيف حورية الحداد، تهتم الشيف بتقديم الاكلات الشرقية المصرية اللذيذة.
- برنامج بروفيسور الرشاقة للدكتور محمد رحيم، يهتم بالأكل الصحي وتقديم وجبات صحية لمن يريدون انقاص الوزن أو إتباع نظام غذائي صحي.
- برنامج الحياة حلوة للشيف لينا مسعد، تهتم بعرض مختلف أنواع الحلويات والتورت وتجهيز الحفلات المختلفة واعياد الميلاد.
- برنامج جريمة أكل للشيف عاطف سعد، يقدم فيه وصفات الأكل الجاهز في المنزل بمكونات بسيطة.
- برنامج دكتور وشيف للدكتور شيري ومارلي، يقدم ايضًا وجبات صحية بسعرات حرارية قليلة لفقدان الوزن بشكل صحي وأمن.
- برنامج أكلاتي للشيف الاء الجبالي، تقدم فيه أسرار الطبخ ونصائح لتقديم وجبات متميزة.