انزلق على رقبته.. وفاة شاب داخل إحدى الصالات الرياضية ببني سويف

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صورة للشاب
صورة للشاب

لقي شاب يدعي عبدالرحمن أسامة  19 عاما مصرعة عقب إنزلاقة على رقبته في إحدى الصالات الرياضية ببني سويف.

وتبين من تقرير مستشفي بني سويف الجامعي، أن المريض دخل إلي قسم الرعاية بشرخ في الفقرتين العنقييتين الخامسة والسادسة وشلل رباعي أدي إلي فقدان الحركة تماما  ، مما أدي إلي إجراء شق حنجري للتنفس وتوفي في الحال.

وقال محمد عبداللطيف تمام، عم "عبدالرحمن"، إن الشاب تقدم بأوراق الاشتراك إلى إحدى الصالات الرياضية الخاصة بمنطقة شرق النيل ببني سويف للإشتراك في إحدي البطولات بالمحافظة مقابل 200 جنيه.

وأضاف: “تم الاتصال بي  تلفونيا من أخي بأن يقول إن عبدالرحمن وقع أثناء التدريب ولم يستطع الحركة وتركوه في إحدى الغرف المجاورة، وعندما وصلت وجدته فارق الحياة”.

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالتحقيق في الواقعة.

وفاة شاب في إحدي الصالات الرياضية الخاصة ببني سويف .

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