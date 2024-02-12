رابط تفعيل بطاقة التموين 2024 البوابة الرقمية.. تعرف على طريقة التفعيل، أصحاب البطاقات التموينية الجديدة أو التي تم استبدالها بدل فاقد أو تالف يثيرون تساؤلات حول كيفية تفعيلها إلكترونيًا في عام 2024.

تم تقديم منصة إلكترونية تمكن المواطنين من تفعيل بطاقاتهم التموينية بسهولة، ويمكن الاطلاع على كيفية ذلك من خلال مقال بوابة الفجر الإلكترونية الذي سيتناول الخطوات اللازمة لتفعيل بطاقة التموين بعد توقفها عن طريق منصة مصر الرقمية.

كيفية تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا 2024

يمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا عن طريق بوابة مصر الرقمية بخطوات بسيطة، وهي:

الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية “من هنا“. قم باختيار خدمة التموين. ثم قم بالنقر على أيقونة تفعيل بطاقة التموين. قم بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية، بإدخال البيانات الخاصة بك، من الرقم القومي، ورقم المصنع، واسم الوالدة، ثم النقر على تحقق، وإدخال باقي البيانات. تدوين بيانات البطاقة، وبيانات المستفيدين من البطاقة. الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على التالي. بعدها سيتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله مدون فيها كود تفعيل البطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

يمكن تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل، بطريقة بسيطة وهي:

إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم 9136.

يجب أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية.

بعدها سيتم إرسال رسالة نصية على نفس الرقم تحتوي على الرقم السري، وكود التفعيل الخاص ببطاقة التموين.

يتاح للأفراد بعد إتمام هذه الخطوة صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة من تفعيل البطاقة، ويتم صرف التموين في الشهر التالي.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية يمكنك معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين، والخطوات كالآتي:

الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية “من هنا“. قم باختيار أيقونة التموين. قم باختيار الاستعلام عن صرف. ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب. أدخل البطاقة التموينية، ثم النقر على التالي. بعدها ستظهر بيانات البطاقة، وآخر عمليات صرف، وإذا كانت متوقفة أو نشطة. وإذا كانت متوقفة سيظهر لك السبب في الخانة المخصصة لذلك. وفي حالة ظهور البطاقة بأنها سارية، ولكنها لا تقبل الصرف، ففي هذه الحالة تكون تالفة ويلزم إصدار بدل تالف

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا كيفية تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا 2024، حيث تتيح وزارة التموين تفعيل البطاقة التموينية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، وبطريقة سهلة، عن طريق بوابة مصر الرقمية، ما عليك سوى اتباع الخطوات، وإدخال بيانات بطاقة التموين، وبطاقة الرقم القومي.