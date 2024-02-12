تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024

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تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024

تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024، الهلال الأحمر يمتلك فروعًا في مختلف مناطق مصر، ويثير الاهتمام بين الكثيرين الذين يرغبون في العمل التطوعي والمساهمة في التنمية المجتمعية. 

يعتبر رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر موضوعًا يشغل الكثيرين، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه هذا الصرح في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية، سنوضح لكم الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري وأهميتها في تلبية احتياجات المجتمع المصري.

ما هو الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري هو هيئة إنسانية تعمل داخل حدود مصر، وتتبنى نموذج الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأسست هذه الهيئة بهدف تقديم الرعاية الطبية والإغاثة للمحتاجين والمتضررين في حالات الطوارئ والكوارث.

رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر

من خلال الجدول التالي نوضح لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر:

المحافظةالعنوانرقم الهاتف
كفر الشيخشارع الجيش0473223156
الإسماعيليةشارع التحرير0643373721
الجيزةالطالبية البحرية35858298
جنوب سيناءالمنشية الجديدة0693771851
القاهرةامتداد شارع عبد الرازق السنهوري022598555
شمال سيناءشارع عثمان بن عفان0683341041
أسيوطشارع الشرطة0882332094
المنياتقاطع شارع النقراشي مع شارع سعد زغلول0862364848
بورسعيدشارع عبد السلام عارف0663349463
البحر الأحمرطريق النصر0653546522
الدقهليةشارع خالد بن الوليد0502315738
دمياطالشهابية الإقامة057325509
الغربيةشارع المركز0403335874

خدمات الهلال الأحمر المصري في الدقهلية

يقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات منها:

  • يقدم العديد من الأنشطة الترفيهية طوال العام.
  • يقوم بتنظيم حملات تطعيم.
  • يقوم بتنظيم الرحلات على مدار أيام السنة.

خدمات الهلال الأحمر المصري بالجيزة

هناك الكثير من الخدمات التي يوفرها الهلال الأحمر المصري فرع الجيزة وهي كالآتي:

  • توفير قوافل طبية.
  • يتعامل مع بعض شركات الأدوية من أجل الكشف بالمجان.
  • يوفر عيادات طبية على أعلى مستوى.
  • يوفر نادي اجتماعي في المقر الخاص به.

خدمات الهلال الأحمر المصري بالقاهرة

يوفر هذا المقر عدد من المكتبات للأطفال بالإضافة إلى وجود نادي للسيدات لتقديم المساعدة المجتمعية، أيضًا يعمل على تنظيم دورات للمشتركين، بالإضافة إلى كل ما سبق يمد المحتاجين بالدم اللازم، ويوجد به دار حضانة.

يسعى الهلال الأحمر المصري من أجل نشر القيم الإنسانية ولديه رسالة سامية وهي ترسيخ العمل التنموي بين جميع فئات المجتمع لذلك قدمنا لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر، ونبذة عن الخدمات التي يقدمها في فروعه.

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