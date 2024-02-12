تعرف على جدول مصاريف الجامعة الأمريكية في القاهرة 2024 وكيفية تقديم طلب الالتحاق بها، الجامعة الأمريكية تُعتبر من بين أقدم الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، وغالبًا ما يثير جدول مصاريفها اهتمام الطلاب الخرّيجين من الثانوية العامة الذين يطمحون للانضمام إلى هذه المؤسسة التعليمية البارزة

عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية، سنوضح لكم الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة.

الجامعة الأمريكية في القاهرة

تعتبر تلك الجامعة صرح علمي كبير بين الجامعات المصرية وما يُميز هذه الجامعة مستواها العلمي الذي يؤهل الخريج للانخراط بسهولة في سوق العمل، ويوجد بها خمسين تخصص للدراسات العليا وثلاثين تخصص للبكالوريوس، وتضم زمرة من الطلاب المصريين وبعض الجاليات العربية والأجنبية.

جدول مصاريف الجامعة الأمريكية في القاهرة

تتباين مصاريف الجامعة الأمريكية ومن الممكن أن يقوم الطالب المصري بتسديد المصروفات بالجنيه حسب سعر الصرف، وفيما يلي جدول مصاريف الجامعة الأمريكية في القاهرة:

التخصص المصروفات الدراسية للمصريين المصروفات الدراسية للوافدين البكالوريوس 667 دولار أمريكي 735 دولار أمريكي ماجستير إدارة الأعمال 698 دولار أمريكي 735 دولار أمريكي

طريقة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة

يمكن الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة من خلال التوجه إلى المقر الرسمي للجامعة أو عن طريق الإنترنت بخطوات سهلة وبسيطة وسنوضحها لكم عبر السطور التالية:

قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية في القاهرة “من هنا“. عند الانتقال إلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على القائمة الموجودة في الأعلى. انقر على خيار التقديم والقبول. قم بالنقر على أيقونة للتقديم بالجامعة. قم بإنشاء حساب عن طريق كتابة عنوان البريد الإلكتروني. قم بتعبئة كلمة السر. أعد إدخال كلمة السر. قم بكتابة اسمك. قم بكتابة تاريخ ميلادك. قم بالموافقة على الشروط. قم بالتأكيد على عدم كونك روبوت. انقر موافقة. ومن ثم قم بإكمال الإجراءات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة

هناك بعض الأوراق الثبوتية المطلوبة للانضمام للجامعة الأمريكية وهي:

صورة من جواز السفر.

أربع صور شخصية ملونة وذات خلفية بيضاء.

صورة من شهادة ميلاد المُتقدم.

بيان درجات المرحلة الثانوية للطالب باللغة الإنجليزية.

تعبئة نموذج الانضمام للجامعة.

شروط القبول بالجامعة الأمريكية في القاهرة

وضعت الجامعة الأمريكية عدة شروط للانخراط بها وهي كالتالي:

يشترط حصول الطالب على TOEFL اللغة الإنجليزية.

يشترط ألا يقل معدل درجات المتقدم عن خمسة وسبعين بالمائة في المرحلة الثانوية.

ينبغي على من يرغب في الانضمام إلى الجامعة أن يُقدم الأوراق المطلوبة.

يشترط أن ينجح الطالب في جميع اختبارات الجامعة الأمريكية.

حصول المُتقدم على مؤهل الثانوية العامة.

إثبات بنكي يؤكد على قدرة الطالب على دفع المصروفات الدراسية.

تخصصات الجامعة الأمريكية في القاهرة

تضم الجامعة الأمريكية في القاهرة الكثير من التخصصات مثل:

تخصص الأنثروبولوجيا.

تخصص الدراسات العربية.

تخصص الاقتصاد.

تخصص علم المصريات.

تخصص المحاسبة.

تخصص التسويق.

تخصص الفلسفة.

تخصص الهندسة المعمارية. تخصص اللغة الإنجليزية.

تخصص علم النفس.

تخصص علم الاجتماع.

تخصص الفنون البصرية.

تخصص الفنون الموسيقية.

تخصص إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تخصص هندسة الكمبيوتر.

تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

تخصص هندسة البترول.

الجامعات المصرية من المؤسسات التعليمية الرائدة في الشرق الأوسط وتعد الجامعة الأمريكية أحد أشهر الجامعات في جمهورية مصر العربية لذلك عرضنا لكم جدول مصاريف الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأبرز تخصصات تلك الجامعة والمستندات المطلوبة بالإضافة إلى شروط الالتحاق بها.