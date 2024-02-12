طريقة الاستعلام عن الأسهم برقم السجل المدني 1445 في السعودية، سوق المال في المملكة العربية السعودية يُعتبر واحدًا من أهم وأكبر الأسواق المالية في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُشرف على تداول جميع الأوراق المالية للمستثمرين.

وفي الوقت الحالي، يثير الاستفسار عن كيفية الاستعلام عن الأسهم باستخدام رقم السجل المدني في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلًا حول كيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الأخرى المتعلقة بالموضوع.

سنوفر أيضًا رابط الاستعلام عن الأسهم باستخدام رقم السجل المدني، بالإضافة إلى توضيح الخطوات التي يجب اتباعها بدقة. تابعونا لمعرفة جميع التفاصيل.

الاستعلام عن الأسهم برقم السجل المدني

هناك عده خطوات بسيطة يجب عليك أن تتبعها لتقوم بالاستعلام عن الأسهم برقم السجل المدني بشكل إلكتروني تماما وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

قم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سوق الأسهم السعودي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

قم بالضغط على زر الخدمات

ادخل إلى خدمات التداول

انقر على زر خدمات الأسهم

قم بالبحث عن الأسهم الخاصة في السوق السعودي

قم بكتابة رقم السجل المدني

اكتب البيانات والمعلومات المطلوبة

اضغط على زر البحث

تظهر لك قائمة بكل تفاصيل الأسهم الخاصة برقم السجل المدني.

الاستعلام عن الأسهم برقم الهوية الوطنية

إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن الأسهم بواسطة رقم الهوية فهناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها ليتم الاستعلام وهذه الخطوات كما يأتي:

ادخل للموقع الإلكتروني الخاص بالتداول السعودي عبر الرابط التالي: من هنا

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو يمكنك كتابة رقم حفيظة المستثمر

اكتب اسم الشخص واسم الشركة

اكتب كلمة المرور

اضغط على زر بحث

وفي النهاية تظهر لك قائمة بكافة التفاصيل المتعلقة بالأسهم والمرتبطة برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن شهادات الأسهم السعودية

خدمة الاستعلام عن شهادات الأسهم حتى ولو لم يتم تسجيل هذه الشهادات في حسابات المركز ويمكنك الاستعلام عبر اتباع الآتي: