كيفية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445 "رابط سريع"، يعتبر الحج من أبرز الشعائر الدينية في الإسلام، ويشكل أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث يؤديه المسلمون في المملكة العربية السعودية في أوقات محددة.

تهدف المملكة إلى تسهيل رحلة الحجاج وتوفير الخدمات لهم لضمان راحتهم، يمكن للحجاج داخل المملكة التقديم عبر المسار الإلكتروني المخصص لهم الذي تم إطلاقه في عام 1438 هـ، سنتعرف في الفقرات التالية على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

هو نظام نظام إلكتروني متكامل أطلقته الوزارة عام 1438هـ لتسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وبواسطة هذا المسار يمكن الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالحجاج والحج إلكترونيا.

مميزات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يتميز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بكثير من المزايا التي تجعله الوسيلة الأسهل لمن يبحثون عن الخدمات المتعلقة بالحج، ونلخص هذه المزايا كما يلي:

سهل الاستخدام حيث يستطيع أي شخص الحصول على الخدمات المتاحة بكل سهولة ويسر دون مساعدة.

يوفر الوقت والجهد لأنه يمكن من خلاله الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحج إلكترونيا من المنزل دون الحاجة للذهاب لأي مكان.

ومن مميزاته أيضا الوضوح حيث يمكنك أن ترى الخدمات المتاحة والمعلومات المرتبطة بهذه الخدمات مثل أسعار الخدمات والحجز والشروط وعدة أشياء أخرى.

التكامل والترابط مع الجهات الحكومية، حيث تم ربط النظام مع الجهات الحكومية المسئولة عن الأمور التي تخص الحج مثل وزارة الحج والعمرة، والهيئات الحكومية والمؤسسات الفندقية وغيرها مما يوفر السرعة والدقة وفي الإنجاز.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يوجد عدة خطوات يجب القيام بها لتستطيع التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وهذه الخطوات قمنا بتلخيصها فيما يلي: