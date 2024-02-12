اعرف طريقة تغيير الرقم السري لايميل وزارة الصحة 1445، يواجه الكثير من العاملين في قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية تحديات في تغيير الرقم السري لبريد وزارة الصحة لعام 1445. تقدم وزارة الصحة السعودية بوابة إلكترونية تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية للموظفين والأفراد داخل المؤسسات الصحية المختلفة.

في هذا المقال، سنوضح الخطوات الضرورية لتغيير الرقم السري لبريد الوزارة، بالإضافة إلى توضيح العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك تابعونا لمعرفة جميع التفاصيل.

تغيير الرقم السري لايميل وزارة الصحة

بما أن العاملين والموظفين بقطاع الصحة يتساءلون عن آلية تغيير الرقم السري لحساباتهم في موقع وزارة الصحة الإلكتروني فسنقوم بتوضيح هذه الخطوات وهي كما يلي:

الدخول لموقع وزارة الصحة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكافة البيانات والمعلومات المطلوبة

اضغط على استمرار

ادخل كود التحقق

اضغط على البيانات الشخصية.

اختر تحديث كلمة المرور

اكتب كلمة المرور القديمة

اكتب الكلمة الجديدة

قم بتأكيد كلمة المرور واضغط على تحديث.

استعادة كلمة المرور لايميل وزارة الصحة

في حال نسيان أحد الموظفين رقم المرور لحسابه في موقع وزارة الصحة فيمكنه استعادة هذا الرقم والدخول للحساب مرة أخرى وهذا عبر اتباع الخطوات الآتية:

أولًا ادخل للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة

ثانيا أدخل البريد الإلكتروني

ثالثا اكتب رمز التحقق المرئي

رابعا اضغط على زر متابعة

خامسا اكتب رقم الهاتف الخاص بك

سادسا قم بتأكيد رقم الهاتف

سابعا اكتب كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدها مرة أخرى

ثامنا يصلك كود تحقق على رقم هاتفك فقم بكتابته في خانته

وأخيرا انقر على زر التالي.

تسجيل الدخول لايميل وزارة الصحة

أولا ادخل لموقع وزارة الصحة السعودية.

ثانيا اضغط على تسجيل الدخول

ثالثا اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور

رابعا ادخل رمز التحقق المرئي

خامسا اضغط على زر تسجيل الدخول.

تفعيل بريد وزارة الصحة السعودية