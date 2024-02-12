تابع خطوات التسجيل الإلكترونية عبر مسار على الحج 1445 ومعرفة الخطوات المطلوبة، تسعى كافة الجهات المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي. وفي إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، تتمثل جهود هذه الجهات في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

من بين هذه الخدمات تأتي عملية التسجيل في الحج، حيث تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني "مسار"، وهو ما يسهل عملية التسجيل ويوفر الكثير من الوقت للمواطنين. يتطلب هذا النوع من التسجيل من المستخدمين استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة.

سنقوم في السطور القادمة بتوضيح جميع التفاصيل والإجراءات المتبعة في عملية التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات التي يجب توفرها أثناء التسجيل. تابع معنا للمزيد من المعلومات.

كيفية التسجيل في الحج بواسطة مسار 2024

الحج ركن من أركان الإسلام ولذلك يسعى كل المسلمين القادرين والبالغين تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، ولقد أكدت الحكومة السعودية إمكانية تسجيل كافة المواطنين السعوديين على الحج بخطوات إلكترونية سهلة، وذلك عبر اتباع الإجراءات البسيطة المتمثلة في الآتي:

يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني مسار عبر الرابط المباشر للتسجيل.

يتم النقر على المكان الخاص بتسجيل طلب أداء فريضة الحج 1445.

ثم الضغط على قائمة الشروط والأحكام الخاص بتفاصيل الخدمة يتم الاطلاع عليها والموافقة على كافة الشروط.

يتم تدوين البيانات في الخانات المحددة على الموقع، حيثُ يتطلب تدوين رقم هاتف الفرد الذي يقوم بعملية التسجيل على الحج والبريد الإلكتروني وكود التحقق بدقة.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإضافية.

ثم مراجعة البيانات التي تم تدوينها للتأكد من صحة كل منها.

يتم التعرف على قمة الرسوم وسدادها جميع، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسجيل فقط.

بعد ذلك يتم إصدار إشعار من الجهات المسؤولة بتعيين وإصدار التصريح الخاص بالحج.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الحج 1445

يلزم عند الاستعداد للتسجيل على طلب الحج لتأدية المناسك الخاصة بالحج لهذا العام 1445 توفر بعض الأوراق، ثم يتم تقديم بعض الأوراق التي تدعم البيانات التي تدوينها في الطلب، وهذه الأوراق تتمثل فيما يلي: