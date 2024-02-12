تعرف على أسباب رفض طلب الدعم من برنامج ريف 1445، أصبح دعم الريف أحد أنواع الدعم الأساسية بين المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة داخل المملكة العربية السعودية.

وبعد الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم، تم رفض طلبات الدعم من قبل بعض المتقدمين، مما أثار تساؤلات حول أسباب الرفض، تم توضيح أهم أربعة أسباب لرفض طلبات الدعم، والتي يتم الركيزة عليها عند تقديم الطلبات.

أهم أسباب عدم الموافقة على دعم ريف

تم الإعلان رسميًا عن الحالات والأسباب التي تعرض المتقدم على دعم ريف إلى رفض الدعم، وهذه الأسباب من الهام تجنبها أثناء التقديم والتسجيل على الدعم، وهي متمثلة في النقاط الآتية:

السبب الأول يتعرض المتقدم على برنامج دعم ريف لرفض الطلب الخاص به إذا قام المتقدم بتدوين بيانات غير صحيحة، وكذلك غير متطابقة مع المعلومات الواقعية التي تتعلق بالمشروع الزراعي الخاص به، ولذلك يجب الحرص على كتابة بيانات صحيحة أثناء التسجيل على طلب الدعم مطابقة للواقع.

السبب الثاني يتعرض المتقدم على برنامج دعم ريف لرفض الطلب الخاص به إذا كان المشروع الخاص به يقوم على إنتاج منتج ليس من ضمن المنتجات المدعومة المشمولة في برنامج دعم ريف.

السبب الثالث يتعرض النحالين المتقدمين على برنامج دعم ريف لرفض طلب الدعم إذا لم يتم استخراج النحال تصريح العمل الخاص بالمجال بصورة رسمية.

السبب الرابع يتعرض المتقدم على برنامج دعم لرفض طلبه بسبب عدم تقدم الوثيقة الرسمية التي تثبت امتلاك المتقدم صاحب المشروع للأرض.

كيفية التواصل المباشر مع برنامج دعم ريف 1445

في بعض الأوقات يحتاج المواطنين المستفيدين من دعم ريف بشكل فعلي أو المتقدمين على الدعم في التواصل مع الجهة الإدارية لبرنامج الدعم، أو التواصل مع فريق دعم وخدمة العملاء الخاص بالبرنامج، وهذا حتى يتم تقديم الشكاوي أو الحصول على إجابة الاستفسارات المختلفة عن الشروط الخاص باستحقاق الدعم أو التعرف على كيفية التقديم.

ولقد تم تحديد رقم رسمي موحد للبرنامج يتم التواصل من خلاله وهو 19930، وكذلك يستطيع الأفراد السعوديين التواصل مع الإدارة العامة للبرنامج من خلال الحساب الرسمي والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج ريف،

وبهذا يستطيع المواطنين التواصل بأكثر من طريقة مع البرنامج وكذلك الالتزام بتجنب أسباب رفض دعم ريف 1445.