أسعار ياميش رمضان الجديدة تفاجئ تجار التجزئة أسعار "المكسرات تنافس الدولار "،باقي أيام قليلة فقط وتحل علينا فترة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام 2024، حيث تستعد البيوت المصرية بفارغ الصبر لاستقبال هذا الشهر الكريم، وتبدأ التجهيزات والاستعدادات لاستقباله بكل حماس وتفاؤل.

يقوم المواطنون بشراء السلع الضرورية والمستلزمات اللازمة لاحتفالات الشهر الفضيل، ومن بين هذه السلع تبرز الياميش والمكسرات كواحدة من أبرز العناصر التي يتم شراؤها خلال هذه الفترة المباركة. وتعتبر أسعار الياميش والمكسرات محل اهتمام المواطنين هذا العام، فلنتعرف سويًا على أسعارها في الفقرات التالية.

أسعار ياميش رمضان 2024

من المتعارف عليه أن السعر يتفاوت من نوع لآخر، وذلك حسب الجودة، فهناك أنواع عادية بسعر اقتصادي، وأنواع فاخرة بأعلى سعر وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر كيلو التمر للنوع العادي 40 جنيه، أما النوع الفاخر 160 جنيه.

يبدأ سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 إلى 130 جنيه.

بينما يتراوح سعر كيلو التين المجفف بين 60 إلى 150 جنيه.

سعر الزبيب من 80 إلى 250 جنيه مصر.

بينما سعر القراصيا 40 حتى 120 جنيه.

سعر لفة المشمشية 200 جرام 150 جنيه.

أما سعر لفة قمر الدين من 30 إلى 90 جنيه.

سعر مكسرات رمضان

من الجدير بالذكر أن العديد من العائلات المصرية تقبل على شراء المكسرات كنوع من الاحتفال بالشهر الفضيل، لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة بعد الإفطار، وجاءت أسعار المكسرات كما يلي:

سعر كيلو الفستق يتراوح ما بين 400 إلى 600 جنيه.

أما سعر كيلو البندق يتراوح ما بين 200 إلى 400 جنيه.

سعر الكاجو من 400 إلى 700 جنيه.

سعر اللوز من 250 إلى 500 جنيه.

بينما سعر كيلو عين الجمل من 200 إلى 400 جنيه.

مشروبات رمضان

جاءت أسعار المشروبات الشعبية وفق لما يلي:

300 جرام تمر هندي 40 جنيه.

قمر الدين 400 جرام 110 جنيه.

جوز الهند 230 جنيه.

التمر النصف جاف 125 جنيه.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ما تريد معرفتة عن أسعار المكسرات برمضان 2024.