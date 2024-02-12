ميناء دمياط يتداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة

وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن إلى ميناء دمياط، وغادرته 10 سفن حاويات عامة ومتنوعة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، بينما بلغت الشاحنات "دخول وخروج" 5162 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان، اليوم الاثنين أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3794 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 91 ألفا و800 طن من القمح، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و674 طنا.

وأضاف أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و425 طنا، والواردات من البضائع العامة بلغت 76 ألفا و773 طنا، فيما بلغ الصادر من الحاويات 518 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 744 حاوية مكافئة.