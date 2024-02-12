الصين: توسيع نطاق برنامج الشراء الموحد للأدوية لخفض الاسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعتزم الصين توسيع قائمة الأدوية التي يغطيها برنامج الشراء الموحد في عام 2024.

 

ووفقًا للهيئة الوطنية لضمان الرعاية الصحية، من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لأنواع الأدوية التي تشملها خطط الشراء بالجملة على المستوى الوطني والإقليمي في الصين إلى 500 نوع.

 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه تم تنظيم جولتين من الشراء الموحد للأدوية في عام 2023، باختيار 80 دواء وخفض الأسعار بنسبة 57 في المئة في المتوسط، ومن بين المشتريات أدوية للحالات والأمراض الشائعة والمزمنة مثل الأورام وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأدوية للاستخدام في حالات الطوارئ.

 

وانخفضت أسعار 374 نوعًا من الأدوية إلى النصف منذ العام 2018، حيث نظمت الهيئة تسع جولات من شراء الأدوية بالجملة.

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