صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقعت "كريستالينا جورجيفا" المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024، مشيرة إلى أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8%.

 

وقالت على هامش "منتدى المالية العامة في الدول العربية" ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، إن المنطقة العربية تلعب دورًا متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، متوقعة أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من العام 2023.

 

وأضافت:" رغم حالة عدم اليقين العالمية، إلا أننا نستطيع أن نكون أكثر ثقة بشأن التوقعات الاقتصادية، في ظل مرونة الاقتصاد العالمي".

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