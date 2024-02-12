الوصفة السحرية لصبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية من المنزل "لوك جديد وخطير"

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الوصفة السحرية لصبغ
الوصفة السحرية لصبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية من المنزل "ل

الوصفة السحرية لصبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية من المنزل "لوك جديد وخطير"، ظهور الشعر الأبيض في الرأس يعتبر مشكلة تواجهها الكثير من النساء، حيث قد يكون ناتجًا عن تقدم العمر أو يكون شيبًا مبكرًا ناتجًا عن خلل في هرمونات وإنزيمات الشعر. 

يمكن أن يسبب الشعر الأبيض الإزعاج وزيادة فرص الإصابة بجفاف البشرة وتساقط الشعر. من خلال هذا المقال، يمكنك التعرف على وصفة طبيعية لتغيير لون الشعر دون الحاجة لزيارة صالون الحلاقة.

خلطة القرنفل لصبغ الشعر 

يعتبر القرنفل من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في التخلص من الشعر الأبيض وهذا لاحتواء القرنفل على مواد مضادة للأكسدة وغنية بفيتامينات مغذية للشعر ويمكنك استخدامها في صبغ الشعر من خلال التالي:

المكونات

  1. مقدار نصف كوب من زيت الزيتون. 
  2. مقدار نصف كوب من زيت القرنفل. 
  3. مقدار نصف كوب من زيت الخردل. 
  4. مقدار نصف كوب من كريم مرطب للشعر.
القرنفل-لعلاج-الشيب
الوصفة السحرية لصبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية من المنزل "لوك جديد وخطير" 

طريقة تحضير الصبغة

  1. قومي بخلط جميع المكونات معا في وعاء مناسب الحجم. 
  2. الاستمرار في التقليب لتجانس المكونات والحصول على قوام كريمي.
  3. غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وتجفيفه جيدا باستخدام المنشفة أو الاستشوار. 
  4. يتم وضع هذا الخليط على الرأس وتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لتحسين الدورة الدموية. 
  5. يمكنك ترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.
  6. بعد ذلك قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الفاتر والشامبو المخصص للشعر. 
  7. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر ليتم التخلص من الشعر الأبيض نهائيا. 

وصفة زيت السمسم والحناء للوصفة زيت السمسم والحناء للقضاء على الشيب

الحناء من الصبغات الطبيعية للشعر كما إنه ا تتميز بفوائدها المتعددة للشعر وكذلك زيت السمسم وفي تلك الوصفة تحتاج إلى التالى:- 

المكونات 

  1. مقدار كوب من الحناء الأصلي. 
  2. مقدار ربع كوب من زيت السمسم. 
  3. مقدار نصف كوب من بذور الحلبة.
وصفة زيت السمسم والحناء للقضاء على الشيب
الوصفة السحرية لصبغ الشعر الأبيض بمكونات طبيعية من المنزل "لوك جديد وخطير" 

طريقة التحضير 

  1. قومي بإضافة الحناء مع بذور الحلبة وزيت السمسم في وعاء ذو حجم مناسب لخلط المكونات معا. 
  2. قومي بتقليب المكونات معا وإضافة الماء بصورة تدريجية لتسهيل عملية العجن.
  3. قومي بترك هذا الخليط معرض للشمس لمدة لا تقل عن 21 يوم.
  4. يمكنك تدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركه لمدة ساعة وبعد ذلك غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر. 
  5. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين كل شهر والاستمرار في تنفيذها لمدة ثلاثة أشهر للحصول على نتائج أفضل.
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