الشركات الصناعية الصينية تسجل زيادة في إيراداتها للشهر الخامس على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت الشركات الصناعية في الصين انتعاشًا مطردًا في عام 2023، وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي.

 

وأشارت بيانات للهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، حسب وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن إيرادات الشركات الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.82 مليون دولار) ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي.

 

وأوضحت أنه خلال الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، حيث كان معدل النمو أسرع بنحو 2.9 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الأسبق.

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