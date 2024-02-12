ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 % على أساس سنوي.

 

وقال أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية "في نهاية 2022، أصبحت روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تجاوزت هذه المشتريات الفرنسية من روسيا نسبة 41 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022".

 

ومحطة مونتوار دو بريتان هي نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

 

واشترت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.

 

كما اشترت إسبانيا ما قيمته 1.8 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. واحتلت فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي في هذا المؤشر، حيث اشترت الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل 1.5 مليار يورو. وجاءت بلجيكا في المركز الثالث بمشتريات قيمتها 1.36 مليار يورو.

Elfagr.org

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