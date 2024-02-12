"من غير فلوس" طريقة عمل كريم جوز الهند السحري لنضارة وتفتيح البشرة، زيت جوز الهند يُعتبر أحد أهم الزيوت الطبيعية المعروفة بفوائدها الكبيرة في العناية بالبشرة.

يحتوي زيت جوز الهند على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E بالإضافة إلى المعادن، وجميع هذه العناصر تعمل معًا على تغذية وترطيب البشرة.

في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل كريم جوز الهند بالشكل الصحيح وكيفية استخدامه للحصول على أفضل النتائج. تابعونا لمزيد من التفاصيل.

طريقة عمل كريم جوز الهند للبشرة

يمكن الآن عمل كريم جوز الهند في المنزل بكل سهولة ولكن علينا أن نقوم بتجهيز بعض المكونات للتحضير وقد جاءت على النحو التالي:

1/4 كأس زيت جوز الهند العضوي.

3 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

3 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين e.

10 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

حتى نقوم بعمل كريم جوز الهند السحري لترطيب وتنعيم البشرة وتفتيحها علينا أن نقوم بإتباع تلك الخطوات:

الخطوة الأولى نقوم فيها بالعمل على إحضار وعاء صغير ويوضع فيه زبده الشيا بالإضافة إلى زيت جوز الهند، ويتم خلط هذه المكونات معا حتى يصبح لدينا خليط ناعم.

الخطوة الثانية يتم فيها أضافه زيت اللافندر وكذلك زيت فيتامين e، ويعاد الخلط مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي ويتم وضع هذا الكريم في وعاء نظيف محكم الغلق للاستخدام.

الخطوة الثالثة والمتعلقة بالاستخدام يتم تنظيف البشرة جيدًا، ووضع طبقه من كريم جوز الهند عليها ويمكن أيضا أن يتم وضعه على الجسم هو يعتبر مرطب طبيعي يعمل على تغذية البشرة، وسوف يساعدنا في ترطيب البشرة كما أنه يعمل على تفتيح لونها ولكن يراعى الاستمرار عليه.

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