طريقة عمل الدلكة المغربية بالمنزل لتفتيح الجسم وإزالة الأماكن الداكنة في 30 دقيقة، نجد أن كل عروس دائما ما تبحث عن الطرق الصحية التي يمكن من خلالها أن تقوم بالعمل على تقشير جسمها بطريقه أمنه تماما من أجل إزالة أي اسمرار قد يكون موجود عليه.

بالإضافة إلى أنواع التقشير يساهم في توحيد لون الجسم وتبييض البشرة وبعيدا عن استخدام المقشرات الكيميائية أو أحماض الفواكه التي يمكن أن تسبب حروق للجلد، وقد جئنا لكم بوصفه ممتازة تعتبر معجزة في تبييض الجسم ألا وهي الدلكة المغربية، ونجد أن هذه الوصفة سوف تعمل على ترطيب الجلد بالإضافة إلى التغذية، مما يعيد للبشرة النضارة والجمال مرة أخرى وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

الدلكة المغربية لتبييض الجسم

يمكن الآن بكل سهولة أن يتم عمل الدلكة المغربية لتفتيح الجسم والبشرة بمكونات طبيعية في البيت وفي هذه الوصفة نحتاج إلى تلك المكونات.

عدد 2 كوب من زبدة الشيا.

مقدار كوب ونصف من ورق الغار.

كوب كبير من الصابون المغربي.

ملح حليب.

مقدار 6 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير الوصفة

لكي نقوم بعمل وصفه الدلكة المغربية علينا أن نتبع بعض الخطوات على النحو الثاني:

الخطوة الأولى علينا أن نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه ورق الغار بالإضافة إلى الصابون ونعمل على مزج تلك المكونات معا بعدها نقوم بإضافة زيت اللوز وملح الحليب ويعاد الخلط إلى أن يتكون لدينا قوام كريمي.

الخطوة الثانية نقوم فيها بإضافة زبده الشيا الإضافة، ويعاد الخلط مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات تماما وبهذا نكون قد قمنا بتحضير الدلكة المغربية.

الخطوة الثالثة نحضر وعاء نظيفا محكما العلق ويوضع فيه خليط الدلكة وبعد ذلك نقوم باستخدامها في كل مرة بعد الاستحمام، يدهن على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة، ويتم الشطف مما يعزز من تفتيح البشرة ويجدد خلاياها.

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