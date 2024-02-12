ماسك القهوة الفعال لتفتيح البشرة خمس درجات من أول استخدام،القهوة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وهي قادرة على تفتيحها وتحسين مظهرها بشكل فعّال.

تعتبر وصفة قناع القهوة واحدة من أكثر الوصفات فعالية، حيث يمكن أن يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتحفيز الإشراقة الطبيعية للبشرة بسرعة بالغة.

ماسك القهوة لتقشير وتفتيح البشرة

تعتبر القهوة واحدة من أفضل الوصفات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من المناطق الداكنة في البشرة بشكل ملحوظ، ومن أفضل الماسكات التي يمكن تطبيقها ما يلي:

أولا: ماسك القهوة والكركم:

كما أن القهوة لها العديد من الفوائد فإن الكركم أيضا يحتوي على مادة الكركمين والتي تعتبر وسيلة فعالة للحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل: ويمكن تحضير الماسك من خلال الخطوات الآتية:

عمل خليط من 2 ملعقة قهوة و2 ملعقة زبادي وربع ملعقة كركم.

وضع الماسك على البشرة لـ 20 دقيقة.

بعدها يتم غسل الوجه بالغسول المناسب والماء الفاتر.

ثانيا: ماسك القهوة واللبن:

تعتبر من أكثر الماسكات التي تعمل على تنعيم البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ من أول استخدام، ويمكن تطبيقه على البشرة من خلال الخطوات الآتية:

ربع كوب من القهوة مع ربع كوب من الحليب.

يلخط جيدا ومن ثم يتم إضافة ماء الورد للخليط بالتدريج حتى يصبح الماسك ذا قوام مناسب.

يطبق على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ويغسل الوجه بماء فاتر.

ثالثا: ماسك القهوة وجل الصبار:

إن جل الصبار يعتبر وسيلة فعالة لترطيب البشر وينتج عنه فوائد لا حصر لها، واستخدامه مع القهوة يضمن الحصول على أفضل نتيجة من خلال الخطوات الآتية:

عمل خليط مكون من ملعقة قهوة مع ملعقة جل الصبار.

استخدام الخليط كمقشر للبشرة.

ثم يترك على الوجه لمدة خمس دقائق قبل أن يغسل بالماء الفاتر.

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