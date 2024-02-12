فوائد الكركم للبشرة عديدة تعرف عليها.. " أفضل علاج حب الشباب"، منذ العصور القديمة، كان الكركم يعتبر مكونًا أساسيًا في تحضير منتجات التجميل، وذلك لاحتوائه على مجموعة شاملة من العناصر الضرورية التي تساعد البشرة على التخلص من مشاكلها.

يعود سر هذه الأهمية إلى خصائص الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، التي تجعله قادرًا على علاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة.

فوائد الكركم للبشرة

نظرا لأن به مضادات الاكسدة فإنه يعتبر من الوسائل الأكثر فاعلية في علاج حب الشباب تماما.

يعتبر وسيلة لعلاج التصبغات والتخلص من إسمرار البشرة للحصول على بشرة أفتح وأكثر نضارة.

كما أنه وسيلة للتخلص من بهتان البشرة للحصول على بشرة أكثر نضارة ورطبة.

مع أختلاف الاسباب التي تؤدي إلى الاصابة بالهلات السوداء فإنه وسيلة فعالة لعلاجها.

لا يقتصر على هذا فقط بل أنه وسيلة فعالة لعلاج الصدفية.

وصفات الكركم للبشرة

يوجد العديد من الوصفات المختلفة للبشرة ومن ضمنها ما يلي:

اولا: وصفة الكركم وزيت جوز الهند:

عمل خليط مكون من 2 ملعقة كركم 1 ملعقة زيت جوز الهند 1 ملعقة زبادي و2 ملعقة كركم.

جهزي المكونات مع بعضها البعض ومن ثم تطبق على البشرة.

يترك على الوجه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

للحصول على أفضل نتيجة يجب تطبيق الوصفة مرة كل أسبوع.

ثانيًا: الكركم وماء الورد:

تعتبر من الوصفات الفعالة التي يتم الاعتماد للحصول على بشرة أفتح وأكثر نضارة، ويتم تطبيقها وفقًا للخطوات الآتية: