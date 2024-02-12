وداعًا.. سواد عقل الاصابع وصفة لتبييض اليدين في 5 دقائق والوجه، سنتعرف اليوم على وصفة فعّالة لتبييض اليدين والوجه من أول استعمال، حيث تعد العناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية يجب الاهتمام به. ومن بين الأجزاء التي تحتاج إلى عناية خاصة هي اليدين، فهي تتعرض للعديد من العوامل الضارة يوميًا مما يؤدي إلى جفافها وتشققها. وللحفاظ على نعومة وجمال اليدين، سنتعرف على وصفة مكونة من مواد طبيعية متوفرة في كل منزل. تابعوا المقال لمعرفة المزيد.

وصفة لتبييض اليدين والوجه من اول استعمال

اولا مرحلة تقشير اليدين

المكونات

ملعقة من السكر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

الخطوات

في البداية أفركي اليدين جيدًا بالوصفة واتركيها لمدة خمس دقائق.

ثم اغسلي بالماء الفاتر.

وصفة لتبييض اليدين في 5 دقائق

المكونات

احضري ملعقة من معجون الأسنان وملعقة من الزبادي.

اخلطيهما جيدًا ثم أضيفي ملعقة من النشا واخلطي مرة أخرى حتى تحصلي على قوام الكريم.

طريقة التطبيق

بعد التقشير ادهني اليدين بخلطة معجون الأسنان والزبادي والنشا.

ثم غطي اليدين بالخليط وارتدي كيس بلاستيكي لمدة ربع ساعة للتخلص من الاسمرار.

بعد انتهاء الوقت، قومي بتدليك اليدين بحركات دائرية ثم اغسليها بالماء.

مرحلة الترطيب

ضعي جوز الهند أو الفازلين أو جل الصبار قبل النوم للحصول على ترطيب كامل لليدين.

وصفة لتقشير الوجه واليدين

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

الخطوات

في وعاء صغير اخلطي العسل، عصير الليمون، والسكر البني حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم قومي بتنظيف وجهك جيدًا باستخدام منظف لطيف، ثم جففيه بلطف.

بعد ذلك طبقي الخليط على وجهك بحركات دائرية خفيفة لمدة نحو دقيقة.

ثم اتركي الخليط على وجهك لمدة 5-10 دقائق ليجف ويعمل على تقشير البشرة.

بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بفوطة نظيفة.

في النهاية ضعي كريم مرطب على وجهك للحفاظ على الترطيب.

هذه الوصفة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميت وتحسين مظهر البشرة، ويمكن استخدامها مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام هذه الوصفة البسيطة والمنزلية، يمكنك الحصول على يدين ناعمتين وجميلتين بشكل طبيعي وفعال، فالاهتمام الدائم بصحة البشرة والعناية بها يعكس الجمال والثقة بالنفس، قومي بتطبيق هذه الوصفة بانتظام للاستمتاع بنتائج مذهلة.