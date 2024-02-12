وصفات النشا والفازلين لتفتيح وتبيض البشرة
خلطة تبييض الوجه بالنشا والفازلين تعتبر واحدة من الخلطات المضمونة بشكل كبير لتحقيق البشرة النقية والمشرقة. النشا هو مكون طبيعي معروف بخصائصه في تفتيح البشرة، بينما يُعتبر الفازلين مرطبًا فعالًا يحافظ على ترطيب البشرة. بتوحيد هذين المكونين، ستحصلين على نتائج ملحوظة من أول استخدام. تابعي معنا لاكتشاف كل ما هو جديد في مجال العناية بالبشرة وتحقيق جمالها الطبيعي.
خلطة تبييض الوجه بالنشا والفازلين
- أولا نحضر بولة نضيف بها 3 ملاعق كبيرة من النشا، 3 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون وخلطهم جيدا ثم نبدأ في إضافة ملعقة كبيرة من الفازلين وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بتخفيف الخلطة بماء الزهر وعصير نصف ليمونة حتى نحصل على خليط كريمي يسهل التحكم به وبذلك خلطتنا تكون جاهزة للاستخدام.
طريقة استخدام خلطة تبييض الوجه بالنشا والفازلين
- أول خطوة نجهز البشرة حتى تستقبل خلايها الماسك بشكل سريع ويعطي مفعول من أو استخدام، وذلك من خلال غسل البشرة بالغسول اليومي حتى نتخلص من الرواسب السطحية وبقايا الميك أب التى يمكن أن توجد على البشرة.
- بعد ذلك نقوم بتقشير البشرة بأي مقشر لديكي حتى تتخلصين من خلايا البشرة الميتة.
- أخيرا نقوم بتوزيع خلطة النشا والفازلين على البشرة مع التدليك حتى تحفز الدورة الدموية ثم نترك الماسكك حتى يجف تماما على البشرة.
- نقوم بفرك الماسك وغسل البشرة بالماء الفاتر ثم نمرر قطعة من الثلج حتى نغلق مسام البشرة.
- يفضل تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا.