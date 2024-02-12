الخميرة لتفتيح البشرة.. بطريقة طبيعية وآمنة بأفضل الخلطات السحرية والنتيجة من أول أستخدام، يجب الاعتناء بالبشرة بانتظام للحصول على نضارة وحيوية، ويمكن ذلك من خلال استخدام خلطات تحتوي على مكونات طبيعية متوفرة في المنزل. تعتبر الخميرة واحدة من أهم المواد الطبيعية للبشرة؛ حيث تحتوي على فيتامينات وحمض الفوليك الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد في تجديد خلايا البشرة. وفي هذا المقال، سنتعرف على خطوات تحضير خلطات الخميرة لتفتيح البشرة.خلطة الخميرة مع الموز لتفتيح البشرة

إليكم الخطوات للحصول على طريقة عمل خلطات الخميرة بمواد طبيعية تساعد على نضارة البشرة وتجعلها أكثر إشراقًا ويتمثل ذلك في إتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 بياض بيضة.

نصف حبة من الموز.

1 حبة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير وعاء عميق نضع فيه الموزة ونقوم بهرسه جيدًا باستخدام شوكة حتى تصبح ناعمة ثم نضيف إليها الخميرة مع الماء ونقوم بالتقليب ثم نضع بياض البيضة وزيت الزيتون ونقوم بعصر الليمون ونستمر في التقليب حتى تختلط جميع المكونات معًا.

يفرد الماسك على البشرة ونتركه لمدة ساعة حتى يجف ثم نقوم بتدليكه بحركات دائرية ببطء لمدة 3 دقائق حتى يتم إزالته.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم نقوم ب التنشيف.

ثم نقوم بتمرير مكعبات الثلج أو تمسح البشرة بقطنة مبللة بماء الورد.

خلطة الخميرة مع النشا لتفتيح البشرة

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نضع الخميرة مع النشا في وعاء عميق ونخلطهم معًا ثم نضيف الزبادي والعسل والقليل من قطرات ماء الورد ونقوم بالتقليب حتى نحصل على قوام سميك.

ثم نقوم بفرد الماسك على البشرة برفق ونتركه لمدة ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ ونقوم ب التنشيف بمنشفة ناعمة.

وفي نهاية المقال قمنا بالتعرف على خطوات عمل خلطات الخميرة لتفتيح البشرة بخطوات سريعة التحضير ويجب الإستمرار عليها مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة وأكثر بياضًا وحيوية.