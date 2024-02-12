موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445

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موعد الرد على الشكوى
موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأ

موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445، سنوضح لكم مدة الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لتصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يتم استقبال طلبات تقديم الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي اعتبارًا من اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وذلك بعد إيداع المعاش بنحو عشرة أيام. يحق لكل مستفيد يلاحظ نقصًا في الدفعة المالية رفع شكوى، مع إرفاق المستندات الرسمية المؤيدة لحقه في مال الضمان. بعد ذلك، تدخل الشكوى في مراحل المراجعة والتقييم، وتستغرق هذه العملية عادةً فترة من الوقت. سنقوم الآن بالتعرف على هذه الفترة بالتفصيل

متى يتم الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي

يستغرق الرد على الشكوى المالية في الصمان الاجتماعي المطور مدة من الوقت تصل إلى 60 يوم، وفي بعض الأحيان تتجاوز تلك المدة، وفي هذا الصدد بينت الوزارة أسباب التأخير ترجع إلى مراجعة البيانات من خلال الاتصال بقواعد البيانات مع الجهات المرتبطة، فضلا عن مراجعة الكثير من الشكاوى والاعتراضات، وهذا ما يستغرق الوقت والجهد، وتعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تقليص مدة دراسة الشكوي.

الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي

مدة دراسة الشكوى المالية في الضمان المطور

أما عن أسباب نقص الدفعات المالية في الضمان المطور، فقد أكدت الوزارة أن تعمل على مراجعة أهلية المستفيدين بشكل شهري، وبالتالي مراجعة الطلبات وما بها من بيانات وتابعين، وعلى هذا فمع ثبوت أحد الاختلافات الأتية ينقص معاش المستفيد:

  • حذف أو إضافة تابع.
  • إضافة مصدر للدخل.
  • ارتفاع أحد مصادر الدخل.
تقديم شكوى مالية e1707764827250

بعد قبول الشكوى هل ينزل الضمان المطور بأثر رجعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بعد قبول الشكوى الماليةـ يصبح المستفيد مؤهل في  الضمان الاجتماعي ويدرج ضمن قوائم الأهلية للدفعة القادمة، علما أنه يتم تعويض المستفيد بأثر رجعي عن المبالغ السابقة، اعتبارا من الدفعة محل الشكوى، وتنزل في صورة مبالغ مرتجعة.

 

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