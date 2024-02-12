ماهي أسعار السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان؟

منوعات
بوابة الفجر

تشهد رغبة كبيرة من الأفراد في معرفة مواعيد معارض "أهلًا رمضان"، حيث يفتتح هذه المعارض احتفالًا بدخول شهر رمضان الكريم، ومن بين هذه المعارض تأتي معرض "أهلًا رمضان" لعام 2024، حيث تتاح فيه فرصة الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على أسعار السلع الغذائية. 

في هذا السياق، سنقوم بتوضيح مواعيد وأماكن المعارض في مختلف المحافظات.

بالنسبة لمعرض "أهلًا رمضان"، ينتظر العديد من المواطنين انطلاقه بسبب الخصومات الكبيرة على أسعار السلع، ومن المقرر أن يبدأ في القاهرة والجيزة يوم الخميس المقبل، 18 فبراير الجاري، وسيستمر لمدة شهر كامل. يهدف المعرض إلى تقديم خيارات متنوعة ومناسبة للاحتياجات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك.

تتنوع أسعار السلع الغذائية في معارض "أهلًا رمضان" 2024، حيث يمكن الإشارة إلى:
- سعر كيلو السكر المعبأ بنحو 27 جنيه.
- سعر كيلو الأرز يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.
- سعر عبوة جبن نباتي بوزن كجم يصل إلى 56 جنيهًا.
- سعر زجاجة زيت القلي يتراوح بين 40 و45 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة بوزن كجم 20 جنيهًا.

أما أماكن معرض "أهلًا رمضان" 2024 في الجيزة، فتتوزع في عدة مناطق، منها شارع البوهي نهاية شارع الوحدة، وشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، وشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي، ومنافذ أمام قسم شرطة الوراق، وغيرها من المواقع التي توفر فرصًا للاستمتاع بتسوق مستدام بأسعار مناسبة.

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