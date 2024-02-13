توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط لمواصلة الصعود

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 82.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات يوم الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صاروخين يوم الاثنين على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة.