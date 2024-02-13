السلطات تداهم مكاتب شركة هواوي Huawei الصينية

جراء تحقيقات للنيابة الفرنسية



اشتباهات واتهامات كثيرة جرى تداولها خلال السنوات الخمس الماضية حول قيام شركة هواوي الصينية ببعض الأعمال المشبوهة تراوحت بين الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ ووصلت إلى حد التجسس على الدول.

وقد دفع ذلك الكثير من الدول إلى حظر استخدام أجهزة هوواوي خصوصا المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس، نتيجة لتحذير الولايات المتحدة من نوايا الصين التى تقبع خلف تلك التكنولوجيا الحديثة، والتي شككت في أن تكون نوايا طيبة.

من جانبها داهمت السلطات الفرنسية، مكاتب شركة هواوي Huawei الصينية، خلال الأسبوع الماضي في فرنسا، جراء تحقيق تجريه النيابة المالية الفرنسية، يتعلق بمزاعم ممارستها سلوكا غير لائق.

وكشف مصدر قضائي فرنسي لشبكة “CNN”، إن المداهمة التي نفذت أتت كجزء من تحقيق أولي أطلقه مكتب المدعي العام الفرنسي، يتعلق بشبهات "انتهاك النزاهة" المزعوم، وهو مصطلح شامل يتعلق بجرائم مثل أعمال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.



لماذا داهمت السلطات الفرنسية مكاتب هواوي؟



وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن هذا تحقيق أولي فتحته النيابة المالية الفرنسية، ولا يعني ارتكاب هواوي أي مخالفات، ومع ذلك، هناك أسباب للاشتباه في تورط الشركة التي يقع مقرها في "الصين" في الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.

وردًا على ذلك أفاد المتحدث باسم هواوي أن الشركة استثمرت الملايين في الأبحاث في البلاد وأن المصنع الذي يصنع معدات اتصالات لاسلكية بقيمة مليارات الدولارات سيبدأ تشغيله في عام 2025، وسيوفر المصنع الوظائف والقيمة المضافة، لذلك لا يوجد سبب لشركة هواوي للتدخل في هذا الأمر.

ولفت المتحدث إلى أن شركة هواوي موجودة في فرنسا منذ 20 عاما وكانت تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وستواصل القيام بذلك، ومع ذلك، ستتعاون الشركة وتساعد السلطات الفرنسية في التحقيق.

وكانت عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي، قد افتتحت مكاتبها في فرنسا عام 2003، وتدير الشركة 6 مراكز أبحاث ومركز تصميم عالمي في البلاد.

وفي عام 2020، أعلنت هواوي أنها ستبني مصنعا في فرنسا لتصنيع معدات الاتصالات اللاسلكية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية من شبكات الجيل الخامس 5G، باستثمار قدره 200 مليون يورو (215 مليون دولار)، لتصنيع منتجات بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) سنويا، هو الأول خارج الصين.

وفي حديثه للإذاعة العامة الفرنسية في ديسمبر الماضي، قال مينججانج تشانج، نائب المدير العام لشركة هواوي فرنسا، إن المصنع سيبدأ عملياته بحلول نهاية عام 2025 في منطقة الألزاس الفرنسية.