إصابة 16 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بالضبعة

وقع تصادم صباح اليوم بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح بين أتوبيسين كانا يحملان عمالا لأحد المواقع ببالمدينة مما أسفر عن وقوع 16 مصابا في حادث التصادم بين الأتوبيسين.

وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم اتوبيسين صباح اليوم بمنطقة الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي بعدد ١٦ مصاب إصابتهم معظمها كدمات وسحجات وتم تقديم كافة الإسعافات الطبية.

ونحن نقوم بنشر أسماء جميع المصتابين بالحادث ومحافظاتهم وأكدت مديرية الصحة بمطروح أنه بتوقيع الكشف الطبى عليهم وجد أن اصاباتهم جميعا خفيفة ولا تتعدى الكدمات والسحجات المتفرقة بالجسم.

وبياناتهم كالتالي:

عماد صدقي يوسف 40 الفيوم

مصطفى مصطفى عبد الشافي 42 حلوان

عصام مصطفى محمود 30 سوهاج

صلاح محمد مراجع 50 الاسكندريه

جمعه ابراهيم لطفي 42 البحيره

السيد الدسوقي محمد 32 العامريه

محمد احمد علي عمر 51 الاسكندريه

يوسف محمد عزت 27 المنصور ه

احمد محمد التومي 37 الغربيه

عبد السلام عبدالله محمد 33 الغربيه

احمد حمدان عبد الرحيم 33 الاسكندريه

طارق عبد الباسط عبد المعطي 48 الشرقيه

نبيه محمود نبيه 64 الدقهليه

احمد بسيس فواد 39 الضبعة

حسن عبده حسن 41 الضبعة

محمد ابو الفضل 36 الضبعه