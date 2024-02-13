عاجل: تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024.. عيار 21 مفاجأة

الذهب، هذا المعدن النفيس الذي يحمل قيمة اقتصادية وثقافية، ليس مجرد زينة بل رمز للثروة وموارد طبيعية عظيمة.

يتميز بلمعانه الجميل ويحمل تاريخًا عريقًا حيث استخدم في التجارة وزينة المعابد والقصور. مع تقدم الزمن، يظل الذهب مخزنًا للثروة ووسيلة للتزين، وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية مستجدات سعر الذهب.

أسعار الذهب في مصر

يتابع جميع الافراد اسعار الذهب يوميا بعدها الارتفاع الذي نال منه الفتره الماضيه ولكن بدا في التراجع خلال هذه الايام حيث تختلف سعر الذهب حسب العيال وتتمثل الاسعار اليوم على النحو التالي:

عيار 24 يسجل 4230 جنيها.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.

سعر الذهب العالمي

حيث تعكس تحركات سعر الأونصة العالمية للذهب استقرارًا مع نهاية الأسبوع الحالي.

حيث تمكن الذهب من الصمود على الرغم من توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية وذلك بفضل التوترات في الشرق الأوسط وبدء عطلة العام الجديد في الصين.

ورغم تراجعه الطفيف لليوم الثالث على التوالي إلا أنه يتداول حاليًا عند مستوى 2031 دولارا للأونصة بعد أن وصل يوم أمس إلى أدنى مستوى عند 2020 دولارا للأونصة قبل أن يغلق الجلسة عند 2034 دولارا للأونصة.

يتوجه الذهب نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في بداية هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مما دفع بالذهب للهبوط لكنه يظل متماسكًا نظرًا لوجود عوامل عدة تدعم ثباته في حركات عرضية.

التوقعات القادمة للذهب