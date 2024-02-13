تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


وصلت 13 سفينة إلى ميناء دمياط وغادرته 15 أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت الشاحنات "دخول وخروج" 5996 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أنه غادرت الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم وشبرا وكوم أبوراضي، وقطار أخر بعد أن فرغ 25 حاوية (40 قدما) قادمة من العين السخنة..

وبذلك يصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا و611 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و670 طنا.

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 32 ألفا و637 طنا، فيما بلغت الواردات من البضائع العامة 63 ألفا و358 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 214 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 323 حاويات مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.

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